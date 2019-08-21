İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul DHAİstanbul Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı.

21.08.2019 12:53
İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul DHA
İstanbul Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı. Aralıklarla yağmur etkili oluyor. Boğaz'ın üstündeki bulutlar drone ile görüntülendi

Görüntü Döküü:
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-Boğaz'ın üstünü saran kara bulutlar

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Kaynak: DHA
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