İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri "yat yarışı" nedeniyle askıya alındı
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İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri "yat yarışı" nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri 'yat yarışı' nedeniyle askıya alındı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının düzenlediği Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğinin çift yönlü kapatıldığı duyuruldu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının düzenlediği Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğinin çift yönlü kapatıldığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenecek yarış için Boğaz trafiği saat 09.35'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

Yerel deniz trafiğiyle ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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