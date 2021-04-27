İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
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İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı sahil güvenlik gemisi "USS Hamilton" Karadeniz'e açıldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı sahil güvenlik gemisi "USS Hamilton" Karadeniz'e açıldı.

Marmara Denizi'nden saat 17.30'da İstanbul Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı "USS Hamilton" adlı sahil güvenlik gemisi saat 18.25'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Geminin Boğaz'dan geçişine Türk Silahlı Kuvvetleri botu eşlik etti. Güverteye çıkan ABD askerlerinin cep telefonları ile görüntü almaları kameralara yansıdı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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