İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ
04.08.2020 02:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 02:11
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim yapılan teknelerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken, özel bir yata ise ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı. Uygulama yapılan teknelerde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildiği görülürken, evrak kontrolü de yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Toplum Destekli Polis ekipleri teknelerde bulunan yolcuları bilgilendirdi. 

Ayrıca polis ekipleri açık denizde bulunan özel bir yata ceza kesti. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi Güncel
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor Dünya
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş Dünya
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
İsrail savaş uçakları, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu
İsrail savaş uçakları, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Beto Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bakan Çeşme Futbol
Şu an buradasınız: İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 02:15:25. #1.14#
title