İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ-1
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İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ-1

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ-1 İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ-1
23.08.2020 03:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 03:13

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ-1
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Deniz araçlarında koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar konusunda ekipler inceleme yaparken vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Teknelerde yapılan denetimler sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi. Haliç'te karada bağlı teknelerde bulunan kişileri ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin tek tek kontrol ettiği görüldü.
İKİZ KIZ ÇOCUĞU İLE POLİSLERİN KONUŞMALARI GÜLÜMSETTİ
Düğün yapılan bir tekneye çıkan Toplum Destekli Polis ekipleri Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teknede bulunan yolcuları bilgilendirdi. Bu sırada teknede bulunan ikiz kız çocuğu polis ekiplerine Koronavirüse karşı nasıl önlem aldıklarını anlatırken renkli görüntüler yaşandı. Ellerini nasıl yıkadıklarını gösteren ikiz kız çocuklarına polis ekipleri de teşekkür etti. Ayrıca teknede bulunan başka bir kız çocuğu da polis ekiplerinin ellerine tek tek kolonya döktü. Denetimlerden memnun olduğunu belirten bir vatandaş, Devamlı olmasını isterim. Daha kötü şeylerin olmaması için denetimlerin artmasını istiyoruz. Biz çok memnunuz. ifadelerini kullandı. Ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

- Hasırcıoğluistanbul

Kaynak: DHA

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