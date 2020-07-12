İstanbul Boğazı'ndaki teknelere geniş çaplı denetim İstanbul Boğazı'ndaki teknelere geniş çaplı denetim Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8 botla İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik gece boyunca geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere geniş çaplı denetim

İSTANBUL - Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8 botla İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik gece boyunca geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında geniş kapsamlı denetim yaptı. İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol edildi. Kuralları ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara cezai işlem uygulandı. Teknede belirlenen kapasiteyi aşarak düğün, nişan ve eğlence etkinliği yapan bazı gruplara da sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. Yapılan denetimlere 6 Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ve 2 Polis botu olmak üzere toplamda 8 bot yer aldı. Öte yandan, ekipler hassas cihazlarla boğazda gürültü kirliliğini denetimini de gerçekleştirdi.

Sahil güvenlik komutanlığı unsurları, Deniz Liman şube müdürlüğü ekipleri ve İstanbul İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olan İstanbul Boğazı'nda seyir icra eden gezinti, tenezzu teknelerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri kontrolü ve ses denetimleri aralıksız olarak devam edecek.

Kaynak: İHA