İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi
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İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun akıntıdan etkilenen Rus savaş gemisi "Mareşal Ustinov", Moda açıklarına demirledi.

06.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:14
İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi

'ndaki yoğun akıntıdan etkilenen Rus savaş gemisi "Mareşal Ustinov", açıklarına demirledi.

Alınan bilgiye göre, Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı 186 metre uzunluğundaki füze gemisi "Mareşal Ustinov", yapılan planlamaya göre 'nden giriş yaptıktan sonra demir atmak üzere Sarayburnu'na gitti.

"Mareşal Ustinov", İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı nedeniyle yanaşma manevrası tehlikeli görüldüğü için Moda açıklarındaki demir mevkisine alındı.

Rus savaş gemisine, Moda açıklarına seyri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör eşlik etti.

"Mareşal Ustinov" seyrini tamamladıktan sonra Moda açıklarında demirledi.

Kaynak: AA
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