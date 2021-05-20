İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul Boğazı'nda su altından görüntüledi.

Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul Boğazı'nda su altından görüntüledi. Sarayburnu açıklarında çekilen görüntülerde deniz salyasının içinde kalan balıklar su altı görüntülerine yansıdı.

Deniz üzerinde köpüğü andıran yapısı ile deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul görülmede devam ediyor. Adalarda, Anadolu yakasında Kartal, Pendik Zeytinburnu sahilleri ve açıklarında görülen deniz salyası İstanbul Boğazında da gözükmeye başlandı. Tarihi yarımda açıklarında havadan çekilen görüntülerde Ayasofya camii ile birlikte deniz üzerinde biriken müsilaj yansıdı. Sarayburnu açıklarında görüntülenen müsilaj su altından ilginiç görüntüler oluşturdu.

Deniz üzerinde kilometrelerce alana dağılan deniz salyası dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturduğu biliniyor. Deniz salyası istilasından en çok çevredeki balıkçılar olumsuz etkileniyor.

"SON 15 YIL İÇİNDE EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTIĞINI"

Sanayi dalgıçlığı yapan ve Marmara Denizinde dalış yapan Birkan Erdem, "Renk değişimi aslında ilk kez karşılaştığımız bir durum değildir. Her yıl bu olayı farklı yoğunluklarla gözlemliyoruz. Bu yıl biraz daha fazla olduğu için dikkatimizi daha fazla çekti. Marmara Denizinde sarı ve kahverengi renklerinde görülmesinin sebebi mikro organizmalar tarafından üretilen yapışkan bir madde olan musilaj. Bitkisel bir canlı olan Fitoplanktonların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının artması ve bakteri aktivitelerin artmasından dolayı oluşabiliyor. Hem mevsim hem insan faktörü diyebiliriz. Son 15 yıl içinde en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebiliriz. Bunun nedenini sahil boyunca yapılaşma, doğal sahil şeridinin yok olması ve atıklar diyebiliriz" ifadesini kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi
İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi
İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi
İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi
İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Adem Büyük Şenol Güneş Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Boğazında deniz salyası su altından görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 11:04:42. #1.13#

title