İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı İSTANBUL Boğazı'ndan dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

İSTANBUL Boğazı'ndan dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda yunusların suyun üzerinde adeta dans etmeleri kameralara yansıdı. Beşiktaş Arnavutköy Sahili yakınlarına kadar gelen bir grup yunus boğazın güzelliğine renk kattı. Bir anda ortaya çıkan yunus sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA