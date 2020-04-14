İSTANBUL BOĞAZI'NDA YUNUSLARIN DANSI
İSTANBUL Boğazı'ndan dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.
14.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:46
İSTANBUL Boğazı'ndan dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.
İstanbul Boğazı'nda yunusların suyun üzerinde adeta dans etmeleri kameralara yansıdı. Beşiktaş Arnavutköy Sahili yakınlarına kadar gelen bir grup yunus boğazın güzelliğine renk kattı. Bir anda ortaya çıkan yunus sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA