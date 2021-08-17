İstanbul Boğazı'nda yüksek müzik ve gürültü denetimi
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İstanbul Boğazı'nda yüksek müzik ve gürültü denetimi

İstanbul Boğazı'nda yüksek müzik ve gürültü denetimi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren eğlence merkezleri ile gezi teknelerindeki yüksek müzik ve gürültüye yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren eğlence merkezleri ile gezi teknelerindeki yüksek müzik ve gürültüye yönelik denetim yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğaz hattında yapılan denetimlerde, eğlence merkezi ve teknelerdeki müzik yayını ve gürültünün ses ölçüm cihazıyla desibel kontrolleri yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlık TCSG 906 ile yapılan denetimlerde desibel sınırını aşan tekne ve gemiye rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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