İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde geniş çaplı denetim yaptı.

İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok
19.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:41

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde geniş çaplı denetim yaptı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ve Kanun'un 33'üncü maddesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek gerçekleştirildi. Yenikapı Limanı ve çevresi ile İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yasadışı trol avcılığını önlemeye yönelik denetimlere İstanbul İl Tarım Müdürlüğünün yanı sıra yetkili kurumlardan 4'ü dalgıç olmak üzere 56 personel katıldı.  6 bot, 2 vinç ve 1 kamyonun da kullanıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 14 adet büyük boy trol kapısına, bin metre misina ağına ve 20 takım trol ağına el konuldu. El konulan istihsal vasıtaları ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere yediemin limanına teslim edildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülay Hazal Kaya Nebahat Çehre Fahriye Evcen
Spor Falcao Erol Bulut Adem Büyük Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Milli Bursa Adana Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:41:30. #1.15#
title