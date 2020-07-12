İstanbul Boğazı'nda teknelerde koronavirüs denetimi
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İstanbul Boğazı'nda teknelerde koronavirüs denetimi

SAHİL Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptıYenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul...

İstanbul Boğazı'nda teknelerde koronavirüs denetimi
12.07.2020 00:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 00:46

SAHİL Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı

Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2 botla denetimlere katıldı. Ekipler, İstanbul Boğazı'nda bulunan teknelerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik kontrol yaptı. Kontrollerde Haliç, Beşiktaş ve Üsküdar açıkları ile sahile yakın yerler denetlendi. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, vatandaşları ve tekne yetkililerini kontrol etti. Teknelerin evrakları incelendi. 


Kaynak: DHA

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