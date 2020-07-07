İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
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İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi

İSTANBUL Boğazı'nda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
07.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:14

İSTANBUL Boğazı'nda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Polisin bir tekneye yaptığı denetim anları kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine İstanbul Boğazı açıklarında denetim yaptı. Kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili yapılan denetimlerde Kabataş açıklarında duran bir tekneye baskın düzenlendi. Teknede sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini gören polis ekipleri tekneyi Kabataş Limanı'na demirledi. Polis, tekne içinde bulunan 49 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Toplamda 49 kişiye 154 bin 350 lira para cezası kesildi. Tekne sahibi Muzaffer C., tekneyi kiralayan D.C. ve işletmenin çalışanı Tevfik T. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

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