İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi 2 kişiye bin 800 TL ceza kesildi, 3 tekneye işlem yapıldı İstanbul Boğazı'nda teknelere denetim yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi

2 kişiye bin 800 TL ceza kesildi, 3 tekneye işlem yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda teknelere denetim yapıldı. Bir çok teknenin evrakları kontrol edilirken, 2 şahsa Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet suçundan toplamda bin 800 TL idari para cezası kesildi. 99 şahıs kontrol edildi ve 3 adet tekneye işlem yapıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesinde asayiş uygulaması yaptı. Cuma günü yapılan uygulamada İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından bir çok teknenin evrakları kontrol edildi. 2 şahsa Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet suçundan toplamda bin 800 TL idari para cezası kesildi. 99 şahıs kontrol edildi ve 3 adet tekneye işlem yapıldı.

Kaynak: İHA