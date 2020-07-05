İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim yapıldı. Birçok teknenin evrakları kontrol edilirken, 2 şahsa Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesinde asayiş uygulaması yaptı. Cuma günü yapılan uygulamada İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından birçok teknenin evrakları kontrol edildi. 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplamda bin 800 TL idari para cezası kesildi. 99 şahsın kontrol edildiği uygulamada, 3 tekneye işlem yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA