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İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı Ahmet Telli isimli tanker İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

İSTANBUL - Ahmet Telli isimli tanker İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

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