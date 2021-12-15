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İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Haberler | Genel

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı Ahmet Telli isimli tanker İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

İSTANBUL - Ahmet Telli isimli tanker İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

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İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Son Dakika Haberleri

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