İstanbul Boğazı'nda Tanker Arızası (1)

İstanbul Boğazı'nda Tanker Arızası (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda Tanker Arızası (1)

Haber-Kamera:  Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz trafiğine kapatıldı.

252 metre boyunda  45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tanker,  Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkörün eşlik ettiği gemi Marmara denizine ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin görüntüsü

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