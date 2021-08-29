İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Kuruçeşme'ye emniyetle yanaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Hırsızdan akıllara durgunluk veren teklif: Zaten yakalanacağım bari 500 TL gönderin
Hırsızdan akıllara durgunluk veren teklif: Zaten yakalanacağım bari 500 TL gönderin
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
EPDK: Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir...
EPDK: Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Numan Kurtulmuş Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 23:01:31. #1.16#

title