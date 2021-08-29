İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Kuruçeşme'ye emniyetle yanaştırıldığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür