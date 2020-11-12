İstanbul Boğazı'nda skandal "korona eğlencesi" kamerada

İstanbul Boğazı'nda skandal "korona eğlencesi" kamerada Salgına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlence "pes" dedirtti Teknede yasağa rağmen nargile bile içtiler İstanbul Boğazı'na açılan bir teknede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi.

İstanbul Boğazı'nda skandal "korona eğlencesi" kamerada

Salgına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlence "pes" dedirtti

Teknede yasağa rağmen nargile bile içtiler

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'na açılan bir teknede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen eğlencede ne maske taktı, ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, İstanbul Boğazı'na Kabataş iskelesinden dün saat 19.30 sıralarında açılan bir teknede akşam saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi.

Eğlencede göbek atıp halay çektiler

Teknede korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Eğlenceye katılanlar eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Eğlencede müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

Teknede nargile dahi içtiler

Çalışanların dahi maske takmadığı "korona eğlencesinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan teknede yasağa rağmen nargile içilmesi de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR