Sis Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Yuttu

İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu. Bazı bölgelerde görüş mesafesi azalırken araçlar siste ilerlemekte zorlandı.

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU

İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sis İstanbul'un birçok noktasında etkili olurken TEM otoyolu, E-5'te görüş mesafesi düştü. Araçlar da sis nedeniyle dörtlüleri yakarak ilerlemeye çalıştı.

FSM SİSTEN KAYBOLDU

İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.