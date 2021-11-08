İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yoğun sis nedeniyle Boğaz'dan geçiş yapan kargo gemilerine, Sahil Güvenlik ekipleri eşlik ediyor.

Ekipler güvenli geçiş için gemilere eşlik ederken, olumsuz bir durum yaşanmaması için zaman zaman balıkçı teknelerine de uyarı yapılıyor.

Öte yandan balıkçı tekneleri sahile daha yakın noktalarda balık tutarken bazı vatandaşlar da sahilde oltayla balık avlayıp vakit geçiriyor.