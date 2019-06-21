İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor


Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
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