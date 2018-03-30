İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili Oluyor

İstanbul Boğazı ve çevresinde sabaha karşı sis etkili oluyor. Gece boyunca etkisini sürdüren sis sabaha karşıda İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sisin içinde görünmez hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü

-Boğazdaki sisten görüntü

-Köprü üzerindeki araçların görüntüsü

-Genel ve detaylar - İstanbul