İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLDU İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün sis tabakası altında kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler sis farlarını açarak ilerledi. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımında ise bir aksaklık yaşatmadı.

- İstanbul

Kaynak: DHA