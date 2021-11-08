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İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Boğazı'nda etkili olan sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Boğazı'nda etkili olan sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Zeytinburnu açıklarında onlarca geminin boğazdan geçmek için beklediği görüldü.

İstanbul'da günlerdir etkili olan sis deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi taşımacılığında aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nde bekleyen gemiler, Zeytinburnu Sahili'nden görüntülendi. Sis nedeniyle olabilecek kazaları önlemek için zaman zaman bazı gemilerden korna çalındı. Fatih Sarayburnu Sahili'nde ise, sisli boğaz manzarasına karşı fotoğraf çeken ve balık tutanlar görüntülendi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul Boğazı'nda sis

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