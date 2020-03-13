İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücüler sis farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra görüş mesafesinin de düştüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

----------------FSM Köprüsü'nden detay-İstanbul Boğazı'ndan detay

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA