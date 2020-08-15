İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
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İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada

İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada -Korona virüs salgınına rağmen yat ve teknelerde partiler hız kesmeden devam ediyor Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm...

15.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:07

İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada

-Korona virüs salgınına rağmen yat ve teknelerde partiler hız kesmeden devam ediyor

İSTANBUL - Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendiği dansözlü partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

Dansözlü yat ve tekne partileri hız kesmiyor

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenen kişileri virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden dansözlü partiler ise kameralara yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada

Kaynak: İHA

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