İstanbul Boğazı'nda pervanesine halat dolanan teknedeki vatandaşlar kurtarıldı
22.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:28
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknedeki 4 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknedeki 4 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknede bulunan 4 yolcu, tahliye edilerek emniyetli bir şekilde iskeleye teslim edildi." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür