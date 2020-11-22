İstanbul Boğazı'nda pervanesine halat dolanan teknedeki vatandaşlar kurtarıldı
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İstanbul Boğazı'nda pervanesine halat dolanan teknedeki vatandaşlar kurtarıldı

22.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:28
İstanbul Boğazı'nda pervanesine halat dolanan teknedeki vatandaşlar kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknedeki 4 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknedeki 4 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknede bulunan 4 yolcu, tahliye edilerek emniyetli bir şekilde iskeleye teslim edildi." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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