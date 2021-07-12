İstanbul Boğazı'nda "Milli İrade-2 Dalışı"

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle "Milli İrade-2 Dalışı" etkinliği düzenledi.

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle "Milli İrade-2 Dalışı" etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Bağcılar Belediyesi Su Altı Sporları Kulübü engelli sporcuları, 15 Temmuz gazileri ile tüplü dalış yaparak, şehitler anısına Türk bayrağı açtı.

Bağcılar Belediyesi Su Altı Sporları Kulübü engelli sporcuları, 15 Temmuz gazileri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Beylerbeyi'ndeki hizmet binasında bir araya geldi.

Dalış giysilerini giyen engelli sporcular ile 15 Temmuz gazileri Hakan Yılmaztürk ile Bekir Yıldız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün tahlisiye botu ile Boğaz'da kısa bir tur attı. Dalgıçlar daha sonra hizmet binası önündeki iç limanda tüplü dalış gerçekleştirerek, denizin üstünde Türk bayrağı açtı.

Etkinliğin sonunda engelli sporculara ve gazilere sertifikaları verildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, etkinliğe ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin geçmiş dönemlerde birçok darbe yaşadığını ama en ağırını 15 Temmuz'da yaşadığını söyledi.

Bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin ihanet girişiminde bulunduğunu ifade eden Çağırıcı, "Ama Türkiye eski Türkiye değildi. Millet Menderes'in acısını unutmamıştı ve Menderes'in acısını 15 Temmuz'da darbecilere karşı almış oldular. Ben bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Bir daha bu ülkede 15 Temmuzları yaşamak istemiyoruz, onun için unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu tür etkinliklerimiz de devam edecek." dedi.

15 Temmuz gazisi Hakan Yılmaztürk de bu etkinliğin kendisi için çok anlamlı olduğunu çünkü 15 Temmuz gecesi bu bölgede gazi olduğunu dile getirerek, "Heyecanlıyız. Biz isteriz ki 15 Temmuz gecesi hiçbir zaman unutulmasın. Sonuçta zor bir coğrafyadayız. 15 Temmuz oldu, bir daha olmayacak anlamına gelmez. Yarın belki yine olur. Ama ne şekilde olursa olsun burada her zaman karşılarına dikilecek iman dolu göğüsler vardır. Yine isteriz ki 15 Temmuz hiçbir zaman unutulmasın çünkü o gece selasını dinleyip şehadete eren yiğitlerimiz var ve bir sela ile şehadete koşan kahramanlar var. Bunların nesiller boyu unutulmaması lazım." diye konuştu.

Etkinliğe Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ile engelli sporcuların aileleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak