İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi - Haberler
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi Ukrayna'dan İspanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İSTANBUL - Ukrayna'dan İspanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla Ahırkapı'ya demirletildi.

Ukrayna'dan İspanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri dönüşünde makine arızası yapan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi. Arıza yaşayan gemi nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı ise, saat 19.00 itibariyle kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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