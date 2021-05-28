İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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