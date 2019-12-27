İstanbul Boğazı'nda kıyıya çarpan yük gemisi bulunduğu yerden çekildi

27.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02

Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarpan yük gemisi bulunduğu yerden çekilirken kaza anını gören bir vatandaş, "İstanbul'a ikinci bir kanal şart" dedi.



İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında, makine dairesinde meydana gelen arızadan dolayı kıyıya çarpan 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bulunduğu yerden çekilerek Ahırkapı açıklarına götürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazanın ardından vatandaşlar boğazda bu tür olayların meydana gelmemesi için yeni bir kanalın gerekli olduğunu dile getirdi.



"İstanbul'a ikinci bir kanal şart"



Olayın yaşandığı esnada orada bulunan Ayhan Durmaz, "Bir saat önce namaza gelirken gemi büyük bir siren sesiyle, zincir atarak kıyıya yanaştı. Muhtemelen büyük bir motor arızası vardı. Kaç gündür gündemde olan sorular yine yanıtını bulmuş oldu. İstanbul'a ikinci bir kanal şart. Bu bir tanker de olabilirdi, petrol gemisi de olabilirdi ve daha büyük bir felakete yol açabilirdi. Geçmişte "İndependenta" gemisi patlamıştı, bir daha buna benzer şeyler yaşanmasın, dileğimiz budur" dedi.



"Kahvaltımızı bıraktık, ne olduğunu anlamaya çalıştık"



Gemiyi kıyıya doğru geldiği ilk andan itibaren takip ettiklerini söyleyen Şevket Ekinci ise, "O esnada kahvaltı yapıyorduk. Vapur normal şartlarda siren çalmaz ama bu gemi 2-3 kez siren çalarak geliyordu. Geminin sağa doğru yanaşarak geldiğini gördük ve kahvaltımızı bıraktık ve ne olduğunu anlamaya çalıştık. Gemi sağa doğru gelmeye devam etti ve sirenleri daha sık aralıklarla çalmaya başladı. Kahvaltı yaptığımız yerden 100 metre uzaktaydı, kaldırıma doğru gelmeye devam etti ve karaya oturdu. Gemi demir atmış, demir attığı için sağa doğru yanaşa yanaşa kaldırıma oturmuş. Olayı ilk görenlerdendik, gemiyi geldiğinden beri takip ettik. Daha sonra da gemiyi kaldırdılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA