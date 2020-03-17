İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından... İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi.

İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi. İncelemeler devam ediyor Kaynak: İHA Haberin Videosu: İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından...