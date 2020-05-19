İstanbul Boğazı'nda havai fişekli kutlama
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İstanbul Boğazı'nda havai fişekli kutlama

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda havai fişekli kutlama
19.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:23
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı. 

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanıyor. Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı, 21.05'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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