İSTANBUL BOĞAZI'NDA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanıyor. Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı, 21.05'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA