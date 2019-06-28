İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
I·stanbul Bogˆazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.
I·stanbul Bogˆazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son gu¨nlerde çeşitli kaynaklardan valiliğe ulaşan şikayetlere göre, I·stanbul Bogˆazı'nda turistik ve egˆlence amac¸lı tur du¨zenleyen gezi teknelerinin, yu¨zer tesis ve ticari yatların as¸ırı gu¨ru¨ltu¨ kirliligˆine yol ac¸tıgˆı ve c¸evrede rahatsızlıgˆa sebebiyet verdiklerinin anlas¸ıldığı belirtildi.
Açıklamada, so¨z konusu olumsuzlugˆun giderilmesi amacıyla ilgili paydas¸ların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve o¨nleme c¸alıs¸malarının valilik tarafından başlatıldığı bilgisi verildi.
Konuya ilişkin sektör temsilcileriyle toplantı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplantıda bahse konu deniz arac¸larının gu¨ru¨ltu¨ degˆerlerini 3 Temmuz 2019 tarihine kadar C¸evre Mevzuatı'nın o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapılmıs¸tır. Belirtilen tarihten sonra C¸evre ve S¸ehircilik I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı ekiplerince, bogˆaz hattında yogˆun denetimler yapılacak, yasal sınırları as¸an gu¨ru¨ltu¨ kirliligˆine yol ac¸an deniz arac¸ları hakkında yasal is¸lem yapılacaktır. So¨z konusu denetimlerde turistik ve egˆlence amac¸lı tur du¨zenleyen gezi tekneleri, yu¨zer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gu¨ru¨ltu¨nu¨n; gu¨ndu¨z zaman diliminde 70, aks¸am zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını as¸ıp as¸madıgˆı kontrol edilecektir. Sınır degˆerleri as¸tıgˆı tespit edilenlere 2872 sayılı C¸evre Kanunu geregˆince idari para cezası uygulanacaktır."