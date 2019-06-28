İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek

I·stanbul Bogˆazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son gu¨nlerde çeşitli kaynaklardan valiliğe ulaşan şikayetlere göre, I·stanbul Bogˆazı'nda turistik ve egˆlence amac¸lı tur du¨zenleyen gezi teknelerinin, yu¨zer tesis ve ticari yatların as¸ırı gu¨ru¨ltu¨ kirliligˆine yol ac¸tıgˆı ve c¸evrede rahatsızlıgˆa sebebiyet verdiklerinin anlas¸ıldığı belirtildi.

Açıklamada, so¨z konusu olumsuzlugˆun giderilmesi amacıyla ilgili paydas¸ların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve o¨nleme c¸alıs¸malarının valilik tarafından başlatıldığı bilgisi verildi.

Konuya ilişkin sektör temsilcileriyle toplantı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda bahse konu deniz arac¸larının gu¨ru¨ltu¨ degˆerlerini 3 Temmuz 2019 tarihine kadar C¸evre Mevzuatı'nın o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapılmıs¸tır. Belirtilen tarihten sonra C¸evre ve S¸ehircilik I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı ekiplerince, bogˆaz hattında yogˆun denetimler yapılacak, yasal sınırları as¸an gu¨ru¨ltu¨ kirliligˆine yol ac¸an deniz arac¸ları hakkında yasal is¸lem yapılacaktır. So¨z konusu denetimlerde turistik ve egˆlence amac¸lı tur du¨zenleyen gezi tekneleri, yu¨zer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gu¨ru¨ltu¨nu¨n; gu¨ndu¨z zaman diliminde 70, aks¸am zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını as¸ıp as¸madıgˆı kontrol edilecektir. Sınır degˆerleri as¸tıgˆı tespit edilenlere 2872 sayılı C¸evre Kanunu geregˆince idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: AA