İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,, "Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.