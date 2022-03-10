İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Boğazı, Gemi, Güncel, Haberler

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