İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı

06.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:08
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin bir milin üzerine çıkması sonucu gemi geçişleri yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin bir milin üzerine çıkması sonucu gemi geçişleri yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıktığı belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 18.30 itibarıyla çift yönlü olarak açıldığı bildirildi.

Boğaz'daki sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Hande Erçel Barış Manço Farah Zeynep Abdullah
Spor Deniz Türüç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Antalya Kocaeli Jandarma Muratpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 19:09:25. #1.16#
title