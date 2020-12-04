İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

04.12.2020 07:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:32
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı yaşanan yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı yaşanan yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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