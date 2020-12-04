İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı yaşanan yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı