İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü - Haberler
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI (2 ) ek görüntüYılmaz OKUR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI (2 ) ek görüntü

Yılmaz OKUR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapıman açıklamada, "Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gemi, DHA, Güncel, Haber

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