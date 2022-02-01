İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.
KOCAELİ (DHA) - İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapıman açıklamada, " Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.