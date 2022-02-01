İstanbul Boğazı'nda gemi arızası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

KOCAELİ (DHA) - İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapıman açıklamada,  " Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.


İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Romanya, Gemi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title