İstanbul Boğazı'nda gemi arıza yaptı, boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi için Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Koordinasyonunda kurtarma römorkörü yönlendirilirken, boğaz trafiğinin askıya alındığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi için Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Koordinasyonunda Kurtarma-5 römorkörü ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botu yönlendirilirken, boğaz trafiğinin askıya alındığı öğrenildi. Ekiplerin gemiyle ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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