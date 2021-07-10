İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası nedeniyle kılavuz kaptanımız tarafından acil olarak demir atan ADNAN H isimli gemi, KURTARMA 7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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