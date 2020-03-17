İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor. Kaynak: DHA Haberin Videosu: İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR