İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.
17.03.2020 01:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:44
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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