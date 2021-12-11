İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümeni arızalanan geminin kurtarıldığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümeni arızalanan geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümen arızası yaşayan UNI TRADER isimli gemi,İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-10 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

BAHÇELİEVLER'DE FIRINLARA GRAMAJ, FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE FIRINLARA GRAMAJ, FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

 Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title