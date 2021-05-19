İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Boğazı'nın girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, ağır tonajlı gemiler için büyük tehlike oluşturuyor.

İSTANBUL Boğazı'nın girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, ağır tonajlı gemiler için büyük tehlike oluşturuyor. Kendi canlarını tehlikeye atan balıkçıları, gemi kaptanları uzun uzun korna çalarak uyarmak zorunda  kalıyor. Devasa gemilerin balıkçı teknelerinin yanından geçişi, havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli ve tehlikeli su yolları arasında bulunuyor. Güçlü akıntı bulunan boğazdan her gün çok sayıda yük gemisi ve yakıt tankeri transit geçiş yapıyor. Gemi ve tankerlerin, boğaz geçisinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu bulunuyor. Ancak İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, devasa gemiler için büyük risk oluşturuyor. Gemi kaptanları, bir arada avlanan balıkçı teknelerini uyarmak için uzun süre korna çalmak zorunda kalıyor.İstanbul Ticaret  Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "2005 yılında itibaren 200 metre üzerinde geçiş yapan gemilerin toplam geçiş oranı 3 bin geçiş ile yüzde 5.5 iken, 2020 yılında bu 5 bin geçiş ile yüzde 13 mertebesine ulaşmış. Ayrıca bu 200 metre ve üzeri gemilerin yüzde 39'unun zehirli, tehlikeli, patlayıcı madde olduğu düşünülürse bunun çok büyük bir risk olduğunu görüyoruz. Tabi bu boyuttaki gemilerin boğazlardaki o sert dönüşleri tehlike, bu arada boğazlarımızdaki balıkçı gemileri, kent içi ulaşıma hizmet eden teknelerimiz, gemilerimiz üzerinde de büyük risk. Gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

- İstanbul
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİLERLE BURUN BURUNA TEHLİKELİ BALIKÇILIK - Haberler
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