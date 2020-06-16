İstanbul Boğazı'nda boğulma ihbarı polisi alarma geçirdi
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İstanbul Boğazı'nda boğulma ihbarı polisi alarma geçirdi

İstanbul'da bir kişinin boğazda boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama başlattı.

İstanbul Boğazı'nda boğulma ihbarı polisi alarma geçirdi
16.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:42

İstanbul'da bir kişinin boğazda boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama başlattı. Karada ve denizde yapılan aramalardan sonuç çıkmazken çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, Beykoz'da Çubuklu Sahili'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sahilde arkadaşlarıyla boğazda yüzen gençlerden birisi polisi arayarak bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarında bulundu. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı su altı ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde ve karada geniş çaplı arama çalışması başlattı. Deniz polisince yapılan arama sonucunda herhangi birine rastlanılamadı. Ayrıca arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Sahilde yüzen Süleyman Şişman, "Yaklaşık 2 saat önce yüzmeye geldik. Üstümüzü değiştirirken boğazda birisi denize batıp çıkıyordu. Ondan sonra ambulans ve polis ekipleri geçti yoldan. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri 5 dakika aralıklarla bize sorular sordular. Açıkta olay oldu mu? Dalıp çıkan kişiyi gördünüz mü? diye sordular. Kanlıca ve Beykoz yönünde doğru geniş çaplı arama başlattılar. Arama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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